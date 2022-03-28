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    19:27, 27 Март 2022 | GMT +6

    Астанчан предупредили о приостановлении движения автобусного маршрута

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «City Transportation Systems» сообщило жителям столицы о временном приостановлении движения автобусного маршрута из-за ремонта и перекрытия дороги, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые пассажиры маршрута № 69!

    Сообщаем, что в связи с дорожными работами и перекрытием объездной дороги на участке от специализированного ЦОН до поворота на кладбище, временно приостанавливается движение маршрута № 69.

    Движение маршрута будет возобновлено после завершения дорожных работ. Об этом будет сообщено дополнительно на нашей странице», - говорится в публикации городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что аварийный участок республиканской трассы на окраине столицы будет закрыт на ремонт с 25 марта по 15 августа.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Общество
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