Астанчан предупредили о приостановлении движения автобусного маршрута

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «City Transportation Systems» сообщило жителям столицы о временном приостановлении движения автобусного маршрута из-за ремонта и перекрытия дороги, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые пассажиры маршрута № 69!

Сообщаем, что в связи с дорожными работами и перекрытием объездной дороги на участке от специализированного ЦОН до поворота на кладбище, временно приостанавливается движение маршрута № 69.

Движение маршрута будет возобновлено после завершения дорожных работ. Об этом будет сообщено дополнительно на нашей странице», - говорится в публикации городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что аварийный участок республиканской трассы на окраине столицы будет закрыт на ремонт с 25 марта по 15 августа.