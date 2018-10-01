Астанчан предупредили о новом виде мошенничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичная прокуратура предупредила астанчан об участившихся случаях мошенничества при получении задатка за изготовление мебели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ показал, что в этой сфере появилось множество недобросовестных лиц. Как правило, они, не имея реальной возможности выполнить заказ, создают видимость активной предпринимательской деятельности и обманным путем получают средства в виде аванса за услуги - от 40 до 100 тысяч тенге», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Мошенники приезжают к заказчику, делают обмеры, согласовывают дизайн мебели и показывают выполненные работы, которые в действительности им не принадлежат. После этого под различным предлогом откладывают срок исполнения, но при этом не отказываются от своих обязательств. Зачастую у них отсутствует регистрация на занятие предпринимательством.



По данным прокуратуры, потерпевшие из-за незначительности суммы ущерба не хотят вовлекаться в досудебное расследование и судебные тяжбы. Поэтому они не подают заявления в полицию. Хотя такие мошеннические действия - признаки уголовно наказуемого деяния. В связи с этим правоохранители просят жителей не молчать об аналогичных ситуациях.



По одному из таких фактов по указанию прокуратуры города расследуется уголовное дело по признакам мошенничества. Следствие установило, что гражданин О. заключил договор с 15 жителями столицы. В реквизитах он указал фирму, срок регистрации которой истек в 2011 году. Получив аванс, он не выполнил обязательства. В ходе расследования стало известно, что у него не было ни цеха, ни соответствующего оборудования. Деньги он потратил на личные нужды.