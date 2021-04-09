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    05:03, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Астанчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 9 апреля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    9 апреля 2021 года в городе Нур-Султан ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    В Алматы, Актобе, Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Казгидромет Астана Экология
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