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Астанчан попросили очистить частные дворы от снега

3 Марта 2023, 12:57
Астанчан попросили очистить частные дворы от снега

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает об ответственности владельцев домов за своевременную очистку снега с территории частного жилого сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителям частного сектора необходимо произвести очистку снега с территории дома с дальнейшим выносом на обочину проезжей части, для последующей механизированной уборки, также устроить водоотводы от дома в сточные канавы или водопропускные трубы, заблаговременно предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ведра, лопаты и так далее», - сказал заместитель начальника ДЧС Астаны Дастан Алдабеков во время пресс-конференции.

По его словам, с 19 января сотрудники ДЧС проводят обход по жилым секторам города для информирования населения. На сегодня проведено 56 рейдов с общим охватом 909 дворов.

Ранее сообщалось, что в Астане определен 21 паводкоопасный участок
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