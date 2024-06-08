Почему в Астане «плохая» вода

Жители столицы жалуются на низкое качество питьевой воды. По словам людей, горячая вода из-под крана приобрела мутный оттенок, а холодная не приемлема для питья, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам астанчан, вода из-под крана сейчас для питья не пригодна. Чтобы утолить жажду люди приобретают фильтрованную или прибегают к использованию специальных устройств для ее очистки.

— Например, на рабочем месте никто не пьет из-под крана, все пользуются кулерами, либо бутилированной. От проточной воды, например, страдают волосы и кожа. А фильтры — это ведь дополнительные расходы. Такое же мнение выражают знакомые, которые переехали в Астану, — поделилась жительница Гульмира А.

А в «Астана су арнасы» отмечают, качество холодной питьевой воды соответствует всем санитарным нормам. Прежде чем поступить в жилые объекты, она проходит несколько этапов фильтрации.

— У холодной воды вкус хороший. Реагенты добавляем согласно рецепту. Работаем в штатном режиме. Бывает, что потребители не меняют внутридомовые сети, находящиеся на их балансе. Это собственность кондоминимума. Мы, в свою очередь, выводим трубу до объекта через магистральные сети, — отметили в горводоканале.

А вот мутный оттенок горячей воды в АО «Астана — Теплотранзит» предполагают и аналогично аргументируют устаревшими внутридомовыми сетями. Не исключают там и плановые работы по опрессовке системы отопления, которые, как правило, начинаются весной и продолжаются вплоть до осени.

— Прежде чем проводить опрессовку системы отопления, домоуправление должно уведомить об этом всех жильцов. В настоящее время жалоб не поступало, работа ведется согласно нормам и графику, — рассказали корреспонденту Kazinform в ведомстве.

По мнению эксперта-эколога, снижение качества питьевой воды может являться следствием изношенности самих водных сетей. Как отметил Дмитрий Калмыков, большая часть водной инфраструктуры возведена в советское время.

— В этом вопросе нельзя ориентироваться на «в среднем по больнице». Там, где станции новые — все хорошо. Если же инфраструктура изношена, то возникает столь неожиданная «пёстрая картина». Тут возникает и другая проблема, когда казахстанцы массово покупают бутилированную воду. Заказывают ее в офисы, и даже в дома. Это плохая тенденция, потому как, к примеру, на производство 1 литра бутилированной воды требуется 3 литра нефильтрованной. Нужно ли говорить еще и о вреде такого производства на экологию, например, в виде парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу или промышленных «остатках». Здесь, в первую очередь, нужно обновлять водную инфраструктуру, — подчеркнул эксперт.

В этом году «Астана су арнасы» провели реконструкцию 600 метров сетей водопровода. Идут подготовительные работы по реконструкции 8 км водопровода, а также 1,5 км канализационных сетей. Работы в этом направлении продолжатся, сообщили в организации.