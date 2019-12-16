АstanaProTeam представила свой состав на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Кальп (Испания) прошла официальная презентация казахстанской команды мирового тура АstanaProTeam . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт команды.

В присутствии спонсоров и партнеров проекта, а также представителей национальных и международных масс-медиа были представлены 27 из 28 гонщиков состава, так как казахстанский спортсмен Артем Захаров в эти дни принимает участие в Кубке мира на треке в Брисбене, Австралия.

В 2020 году цвета казахстанской команды будут представлять 28 спортсменов: Алекс Аранбуру (Испания), Жандос Бижигитов (Казахстан), Мануэле Боаро (Италия), Эрнандо Бооркес (Колумбия), Родриго Контрерас (Колумбия), Лауренс Де Вриз (Бельгия), Фабио Феллине (Италия), Даниил Фоминых (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Евгений Гидич (Казахстан), Йонас Грегаард Вилсли (Дания), Дмитрий Груздев (Казахстан), Уго Уль (Канада), Йон Исагирре (Испания), Горка Исагирре (Испания), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Давиде Мартинелли (Италия), Мерхави Кудус (Эритрея), Юрий Натаров (Казахстан), Вадим Пронский (Казахстан), Оскар Родригес (Испания), Луис Леон Санчес (Испания), Никита Стальнов (Казахстан), Харольд Техада (Колумбия), Александр Власов (Россия) и Артем Захаров (Казахстан).

«Мы начинаем наш 15-й сезон. Долгий путь был пройден и многие весомые цели уже были достигнуты. Но, я уверен, что много всего замечательного и важного еще впереди. Мы начинаем новый сезон полностью готовыми и мотивированными добиться чего-то большего. Я хотел бы поздравить всю команду АstanaProTeam с очень красивым и успешным сезоном, который мы провели в 2019 году, и я желаю ребятам достичь новых высот и еще больших успехов в наступающем году. Я благодарю наших спонсоров за то, что они остаются вместе с нами в новом сезоне, и что продолжают поддерживать и верить в наш амбициозный спортивный проект, - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров,

После показа самых ярких моментов последних 14-ти сезонов, проведенных командой, Александр Винокуров объявил о продлении соглашения с компанией Premiere Tech еще на три года. С нового сезона компания Premiere Tech будет играть более весомую роль, и на обновленной велоформе АstanaProTeam логотип Premiere Tech будет рядом с названием команды и логотипом главного партнера «Самрук-Казына».

В дизайн новой майки команды было добавлено еще несколько элементов, приуроченных к 15-летию АstanaProTeam . На воротнике помещена цифра 15, а на спине отмечены самые большие победы: Олимпийские Игры, «Джиро д’Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании».

Новый велосипед Wilier 0 SLR, первый ультра-легкий шоссейный велосипед на дисковых тормозах с полностью интегрированными кабелями, раскрашенный в цвета казахстанской команды, был представлен гостям презентации.

Во время общения с представителями средств массовой информации сразу после завершения официальной части презентации, лидеры команды АstanaProTeam поделились своими основными целями на 2020 год.

Так, Якоб Фульсанг возьмет на себя лидерскую роль в команде на «Джиро д’Италия», а Мигель Анхель Лопес готовится дебютировать на «Тур де Франс». Чемпион Казахстана Алексей Луценко главной целью первой половины сезона наметил «Тур Фландрии», а также серию Арденнских классических гонок. На «Тур де Франс» он присоединится к Мигелю Анхелю Лопесу, после чего выступит на Олимпийских играх.