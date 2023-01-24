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«Астана» выступит в двух гонках в Испании

24 Января 2023, 20:41
«Астана» выступит в двух гонках в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team примет участие в двух гонках в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба соревнований.

«Вуэльта Валенсии» состоится пятого февраля, протяженность гонки составит 93,2 километра. Многодневная гонка «Вуэльта Андалусии» пройдет в период с 15-го по 19-е февраля. Длиннейшая дистанция многодневки – 184 километра, которая состоится в последний день соревнований.

Astana Qazaqstan Team пока не объявила составы на испанские гонки.

Генеральным менеджером команды является олимпийский чемпион 2012-го года Александр Винокуров.


Фото: sports.kz


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