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    23:23, 31 Август 2022 | GMT +6

    «Астана» вышла в полуфинал Кубка Казахстана по футболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинальном матче Кубка Казахстана «Астана» на своем поле сыграла с «Мактааралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Столичный коллектив был явным фаворитом, у него в соперниках оказался последний клуб турнирной таблицы КПЛ.

    Поединок прошел с преимуществом хозяев поля, однако гости опасно контратаковали, но добиться своего не смогли, а вот хозяева свой шанс в концовке реализовали, Камо Оганесян ворвался в штрафную и отдал в центр, где Килан Лебон поразил пустые ворота — 1:0.

    Таким образом, в полуфинал турнира выходит «Астана», которая 19 октября дома сыграет с победителем пары «Кайсар» — «Ордабасы».

    «Астана» — «Мактаарал» 1:0 (0:0)
     Гол: Лебон 90 (1:0).


    Фото: sports.kz

    Теги:
    ФК «Астана» Спорт Футбол
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