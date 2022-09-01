«Астана» вышла в полуфинал Кубка Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинальном матче Кубка Казахстана «Астана» на своем поле сыграла с «Мактааралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Столичный коллектив был явным фаворитом, у него в соперниках оказался последний клуб турнирной таблицы КПЛ.

Поединок прошел с преимуществом хозяев поля, однако гости опасно контратаковали, но добиться своего не смогли, а вот хозяева свой шанс в концовке реализовали, Камо Оганесян ворвался в штрафную и отдал в центр, где Килан Лебон поразил пустые ворота — 1:0.

Таким образом, в полуфинал турнира выходит «Астана», которая 19 октября дома сыграет с победителем пары «Кайсар» — «Ордабасы».

«Астана» — «Мактаарал» 1:0 (0:0)

Гол: Лебон 90 (1:0).



Фото: sports.kz