7 Августа 2022 22:49

«Астана» вышла в плей-офф Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче пятого тура группового этапа Кубка Казахстана «Астана» дома сыграла с талдыкорганским «Жетысу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Столичный коллектив выпустил на поле полуосновой состав, несмотря на это, был явным фаворитом противостояния с «середняком» Первой лиги.

Счет уже на восьмой минуте открыли гости усилиями Бауыржана Турысбека, довольно быстро его сравнял Жереми Манзорро. У хозяев было достаточно времени, чтобы победить, и они вышли вперед благодаря пенальти на первой компенсированной минуте, дубль оформил Манзорро, но на пятой Нурберген Нурбол принес талдыкурганцам ничью — 2:2.

Теперь у «Астаны» стало девять очков, и она на втором месте в квартете D, что позволяет ей следом за «Мактааралом» и карагандинским «Шахтером» выйти в четвертьфинал турнира. «Жетысу» с тремя баллами досрочно завершает борьбу за Кубок.

«Астана» — «Жетысу» 2:2 (1:1)

Голы: Турысбек 8 (0:1), Манзорро 12 (1:1), Манзорро с пенальти 90+1 (2:1), Нурбол 90+5 (2:2).





Фото: Sports.kz.