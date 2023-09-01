«Астана» вышла в группу Лиги конференций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче раунда плей-офф Лиги конференций «Астана» на выезде сыграла с албанским «Партизани» и вышла в групповой этап еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Партизани»: Чирко, Хадрой, Сота, Коциян, Атанаскоски, Биляли, Гуэй, РРапай, Муратай, Цара, Бинтсука;

«Астана»: Чондрич, Аманович, Марочкин, Бейсебеков, Вороговский, Урега, Лончар, Эбонг, Оганесян, Дарбо, Томасов.

Хозяева с первых минут бросились вперед и создали несколько моментов у ворот Йосипа Чондрича, но чуть не пропустили, когда Марин Томасов выбежал на вратаря соперника и ударил в штангу. Затем снова последовали атаки албанцев и Чондричу пришлось спасать, перед перерывом Дембо Дарбо в упор пробил в Пано Чирко. На старте второй половины навесом Яна Вороговского воспользовался Томасов, головой сравнявший счет, а позже он при выходе один на один попал в перекладину. В концовке «Партизани» пошел вперед, однако это не дало результата - 1:1.





Таким образом, «Астана» вышла в групповой этап еврокубков.

«Партизани» (Тирана, Албания) — «Астана» (Астана, Казахстан) 1:1 (1:0)

Голы: Бинтсука 25 (1:0), Томасов 46 (1:1)

Первая игра: 0:1.