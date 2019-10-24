«Астана» вылетела из Юношеской лиги УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответном матче против «Маккаби» из Петах-Тиквы (Израиль) столичная команда потерпела разгромное поражение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

«Маккаби» (U-19) (Петах-Тиква, Израиль) – «Астана» (U-19) (Нур-Султан, Казахстан) 4:0 (2:0)

Голы: Блориан 16, Абада 39, Бадер 66, Абада 82

В первом матче «Астана» победила со счетом 1:0. Таким образом, казахстанская команда завершила свое выступление в розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.