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«Астана» вылетела из Юношеской лиги УЕФА
24 Октября 2019 03:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответном матче против «Маккаби» из Петах-Тиквы (Израиль) столичная команда потерпела разгромное поражение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.
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«Маккаби» (U-19) (Петах-Тиква, Израиль) – «Астана» (U-19) (Нур-Султан, Казахстан) 4:0 (2:0)
Голы: Блориан 16, Абада 39, Бадер 66, Абада 82
В первом матче «Астана» победила со счетом 1:0. Таким образом, казахстанская команда завершила свое выступление в розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.
Ключевые слова: Спорт,
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