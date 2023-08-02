«Астана» вылетела из Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» дома сыграла с загребским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Астана»: Чондрич, Вороговский, Эбонг, Томасов, Оганесян, Аймбетов, Прокопенко, Марочкин, Томашевич, Лончар, Аманович;

«Динамо»: Ливакович, Мохаррами, Петкович, Эмрели, Ристовски, Любичич, Михайличенко, Сучич, Мишич, Шутало, Шпикич.

Астанчане пытались забить быстрый гол, однако соперник перехватил инициативу и опасно атаковал, в результате Михир Эмрели в окружении защитников соперника на линии штрафной пробил мимо Йосипа Чондрича, который спасал свою команду несколько раз еще до перерыва. Загребцы могли увеличить разрыв, но запороли убойные моменты, в свою очередь у хозяев Камо Оганесян из пределов штрафной пробил в ближний угол ворот, Доминик Ливакович с этим справился.

Во второй половине после замены в перерыве Марина Томасова казахстанский клуб прибавил, создал ряд моментов, но забить не сумел, а вот его соперник преуспел — 0:2 и 0:6 общий счет по итогам противостояния.

Таким образом, «Астана» продолжит выступление в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где сыграет с болгарским «Лудогорцем».