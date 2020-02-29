«Астана» выиграла Суперкубок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финальном матче Суперкубка Казахстана 2020 года сыграли «Астана» и кызылординский «Кайсар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Старт командам не удался, было крайне скучно, и первый опасный момент возник на 20-й минуте, когда после навеса справа Марина Томасова Пиерос Сотириу головой пробил под перекладину, тут спас Марсель Исламкулов. «Астана» после этого прибавила, создала еще несколько атак, угрожая воротам соперника, забить не удавалось. Томасов имел прекрасный момент открыть счет, но при выходе один на один перекинул Исламкулова, и мяч полетел мимо ворот. Убрать нули на табло удалось на 40-й, когда после навеса в штрафную «волков» последовала скидка в центр головой Сотириу и Багдат Каиров срезал мяч в свои ворота.

Кызылординцы попытались прибавить со старта второй половины, но у них не так уж и много получалось в атаке, в основном опасность таили дальние удары Думана Нарзилдаева и Асхата Тагыбергена, однако чемпион действовал в атаке опаснее, а нагнетали снова Томасов, Барсегян и Сотириу. Отличный момент был у Ивана Пешича, он в упор расстреливал ворота соперника, только в них четко действовал Ненад Эрич. Мог все вопросы снять Томасов, но метров с семи пробил низом мимо ворот. Времени было достаточно и моменты были, только забить больше никому не удалось. 1:0 — победа «Астаны».

Таким образом, «Астана» в пятый раз выиграла Суперкубок Казахстана.







