«Астана» выдала неожиданный результат на старте КПЛ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» сыграла на своем поле с карагандинским «Шахтером», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитами были столичные футболисты, они атаковали с первых минут, создали пару опасных моментов, однако в середине первой половины карагандинцы выровняли ситуацию на поле и уже они могли поразить ворота Марко Милошевича. После перерыва команды уже не были так активны в нападении, футбол показали далеко не лучший и свели все к ничьей — 0:0.

Отметим, что в прошлом сезоне «Астана» стала завоевала «серебро», а «Шахтер» оказался на седьмой строчке турнирной таблицы.

«Астана» — «Шахтер» 0:0

Удаление: Ламанж 90+4