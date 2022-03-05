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    17:56, 05 Март 2022 | GMT +6

    «Астана» выдала неожиданный результат на старте КПЛ-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» сыграла на своем поле с карагандинским «Шахтером», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Фаворитами были столичные футболисты, они атаковали с первых минут, создали пару опасных моментов, однако в середине первой половины карагандинцы выровняли ситуацию на поле и уже они могли поразить ворота Марко Милошевича. После перерыва команды уже не были так активны в нападении, футбол показали далеко не лучший и свели все к ничьей — 0:0.

    Отметим, что в прошлом сезоне «Астана» стала завоевала «серебро», а «Шахтер» оказался на седьмой строчке турнирной таблицы.

    «Астана» — «Шахтер» 0:0
    Удаление:     Ламанж 90+4


    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Астана»
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