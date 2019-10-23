«Астана» vs «Manchester United» - какой счет будет в игре?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже 28 ноября астанчане смогут узнать, кто же победит в ответной игре. А пока, собирая баллы «активного жителя» в приложении Smart Astana, можно выиграть билеты на матч «Астана» - «Manchester United».

В розыгрыше принимают участие те, кто заполнит анкету-скрининг, разработанную НПП «Атамекен» по выявлению потребностей бизнеса и домохозяйств. Об этом сообщила заместитель акима города Нур-Султана Малика Бектурова в своем телеграм-канале .

«Уважаемые жители столицы, недавно мы анонсировали о том, что будут объявлены «особенные» подарки за баллы «активного жителя». Совсем скоро совместно с ППСК «Астана» мы разыграем 2 билета на матч «Астана» - «Manchester United» среди тех, кто заполнит анкету-скрининг НПП «Атамекен», - написала Бектурова.

Следует отметить, что с момента запуска цифрового скрининга через мобильное приложение Smart Astana было получено около 1000 анкет.

Вместе с тем, в топ три самых популярных опросов среди горожан вошли следующие. На первом месте опрос по электронным картам оплаты в общественном транспорте. В нем приняли участие 5 545 человек. 4 403 столичных жителя проявили активность в вопросе по состоянию лифтов. По внедрению системы «умный дом» откликнулось 4 269 респондента.

В целом за этот год собрано 44 265 мнений, в том числе 30 234 по анкетам, 13 277 людей ответили на вопросы по городским новинкам.

«Это говорит о том, что многим из вас нравится пользоваться цифровыми технологиями. Поэтому, чтобы иметь шанс выиграть билет на игру, заполняйте анкету-скрининг. Результаты будут объявлены в прямом эфире с участием СМИ и блогеров», - подчеркнула замакима.