Международный паралимпийский комитет оценит итоги чемпионата мира VIRTUS в Астане

Впервые за всю историю проведения соревнований турнир проходит в Азии, и именно Астана стала площадкой для международной встречи сильнейших атлетов из 11 стран мира.

С 10 по 24 июня спортсмены из Австралии, Польши, Италии, Франции, Венесуэлы, Португалии, США, Испании, Израиля, Японии и Казахстана поборются за мировое первенство в категории II1 (IQ до 75). Турнир включает как классический формат 5x5, так и динамичный 3x3, набирающий популярность во всём мире.

Фото: Карлығаш Кожабек/Kazinform

- Проведение чемпионатов мира Virtus в Астане — это стратегический шаг, подтверждающий приверженность Казахстана принципам равенства, доступности и международного сотрудничества в сфере спорта. Уверена, что этот прецедент станет катализатором системных изменений и поможет тысячам людей почувствовать свою значимость и вовлечённость в жизнь общества, - отметила президент РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития» Дина Темиргалиева.

Фото: Карлығаш Кожабек/Kazinform

Международная федерация VIRTUS, официально санкционировавшая турнир, объединяет ведущие международные соревнования для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, синдромом Дауна и высокофункциональным аутизмом. Решение о проведении чемпионата именно в Казахстане было принято по итогам голосования членов международной федерации VIRTUS.

Фото: Карлығаш Кожабек/Kazinform

Стоит отметить, что чемпионат имеет не только спортивное, но и важное социальное значение. Его результаты будут рассмотрены Международным паралимпийским комитетом (IPC) при обсуждении вопроса возможного включения баскетбола среди лиц с интеллектуальными нарушениями в программу будущих Паралимпийских игр.

Организация мероприятия осуществляется при поддержке акимата города Астаны, а сам чемпионат включён в республиканский календарь Министерства туризма и спорта РК.