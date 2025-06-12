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    23:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Астана впервые примет ЧМ по баскетболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями

    Впервые в истории Астана примет чемпионат мира по баскетболу для лиц с нарушением интеллекта Virtus World Basketball Championship Astana 2025. Грандиозное спортивное событие пройдет с 12 по 21 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

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    Фото: Olimpyc.kz

    В чемпионате примут участие 180 спортсменов с интеллектуальными нарушениями из 11 стран, в том числе команды Казахстана, Израиля, Польши, Австралии, Италии, Испании, Японии, США, Франции, Венесуэлы, Португалии. Игры будут проходить в двух дисциплинах: 3х3 и 5х5 среди мужских и женских команд.

    Под открытым небом в Триатлон парке Астаны с 12 по 15 июня состоятся отборочные матчи, а финальные игры пройдут с 17 по 21 июня во Дворце единоборств «Жекпе-Жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Организаторами первенства выступают РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития», РОО «Национальная федерация баскетбола», ОО «Стритбольная Лига Казахстана» при поддержке акимата города Астаны.

    Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 12 июня в 12:00 в Триатлон парке на баскетбольной площадке. Официальное закрытие турнира пройдет 21 июня в 15:00 во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

    «Мы с гордостью объявляем, что столица Казахстана впервые примет у себя чемпионат мира Virtus по баскетболу 2025. Астана уже принимала множество международных соревнований и зарекомендовала себя как динамично развивающийся спортивный город. Этот чемпионат поможет развитию пара баскетбола в Казахстане и в Центральной Азии в целом. Приглашаем всех любителей спорта поддержать участников и насладиться зрелищными матчами мирового уровня», - отметила президент РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития» Дина Темиргалиева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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