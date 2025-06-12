Астана впервые примет ЧМ по баскетболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями

В чемпионате примут участие 180 спортсменов с интеллектуальными нарушениями из 11 стран, в том числе команды Казахстана, Израиля, Польши, Австралии, Италии, Испании, Японии, США, Франции, Венесуэлы, Португалии. Игры будут проходить в двух дисциплинах: 3х3 и 5х5 среди мужских и женских команд.

Под открытым небом в Триатлон парке Астаны с 12 по 15 июня состоятся отборочные матчи, а финальные игры пройдут с 17 по 21 июня во Дворце единоборств «Жекпе-Жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Организаторами первенства выступают РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития», РОО «Национальная федерация баскетбола», ОО «Стритбольная Лига Казахстана» при поддержке акимата города Астаны.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 12 июня в 12:00 в Триатлон парке на баскетбольной площадке. Официальное закрытие турнира пройдет 21 июня в 15:00 во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

«Мы с гордостью объявляем, что столица Казахстана впервые примет у себя чемпионат мира Virtus по баскетболу 2025. Астана уже принимала множество международных соревнований и зарекомендовала себя как динамично развивающийся спортивный город. Этот чемпионат поможет развитию пара баскетбола в Казахстане и в Центральной Азии в целом. Приглашаем всех любителей спорта поддержать участников и насладиться зрелищными матчами мирового уровня», - отметила президент РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития» Дина Темиргалиева.