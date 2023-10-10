Астана вошла в список отстающих регионов по освоению бюджета

Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отчитался об исполнении государственных финансов по итогам девяти месяцев текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Говоря о расходах местных бюджетов, министр сказал, что освоение составило 9 трлн тенге. Не исполнено - 49 млрд тенге.

- В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 октября им выделено 1 триллионов 112 миллиардов тенге. Из них освоено – 98,5%. Не исполнено – 17 миллиардов тенге, в том числе экономия – 1 миллиард тенге, не освоено - 16 миллиардов тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в городе Астане, Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областях, - сказал Ерулан Жамаубаев во время заседания Правительства.

Он добавил, что с начала года камеральным контролем охвачено более 353 тысячи процедур государственных закупок на сумму 10 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 47 тысячам процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений.