АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся футбольный матч за Суперкубок страны между «Астаной» и шымкентским «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Астана»: Чондрич, Аманович, Бейсебеков, Томашевич, Оганесян, Йованчич, Эбонг, Прокопенко, Урега, Дарбо, Томасов;

«Ордабасы»: Сейсен, Тагыберген, Суюмбаев, Умаров, Астанов, Тунгышбаев, Ерланов, Малый, Мбодж, Матич, Абдихоликов.

Уже на седьмой минуте Алекса Аманович пушкой издали счет открыл, но уже через две он недосмотрел за Еркебуланом Тунгышбаевым в своей штрафной и тот ударом головой выровнял положение. Шохбоз Умаров снес во владениях Мухаммеджана Сейсена Фабиена Урегу, после чего Дембо Дарбо четко реализовал пенальти. На старте второй части игры «Астана» владела инициативой и Сейсену пришлось спасать команду, последовали замены в составе «Ордабасы», они помогли ему действовать опаснее у чужих ворот и уже хорошо проявил себя Йосип Чондрич. 2:1 — сильнее чемпион.

Таким образом, «Астана» в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана.

«Астана» — «Ордабасы» 2:1 (2:1)