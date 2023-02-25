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    17:00, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    «Астана» в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся футбольный матч за Суперкубок страны между «Астаной» и шымкентским «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    «Астана»: Чондрич, Аманович, Бейсебеков, Томашевич, Оганесян, Йованчич, Эбонг, Прокопенко, Урега, Дарбо, Томасов;

    «Ордабасы»: Сейсен, Тагыберген, Суюмбаев, Умаров, Астанов, Тунгышбаев, Ерланов, Малый, Мбодж, Матич, Абдихоликов.

    Уже на седьмой минуте Алекса Аманович пушкой издали счет открыл, но уже через две он недосмотрел за Еркебуланом Тунгышбаевым в своей штрафной и тот ударом головой выровнял положение. Шохбоз Умаров снес во владениях Мухаммеджана Сейсена Фабиена Урегу, после чего Дембо Дарбо четко реализовал пенальти. На старте второй части игры «Астана» владела инициативой и Сейсену пришлось спасать команду, последовали замены в составе «Ордабасы», они помогли ему действовать опаснее у чужих ворот и уже хорошо проявил себя Йосип Чондрич. 2:1 — сильнее чемпион.

    Таким образом, «Астана» в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана.

    «Астана» — «Ордабасы» 2:1 (2:1)


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