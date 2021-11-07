«Астана» в полуфинале Кубка Казахстана обыграла «Кайрат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче полуфинала Кубка Казахстана «Астана» на своем поле сыграла против алматинского «Кайрата». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хозяева по разным причинам не смогли рассчитывать на ряд лидеров, в том числе Марина Томасова, Тиграна Барсегяна, Исламбека Куата и многих других. Тем не менее, столичный коллектив создал ряд моментов у ворот Стаса Покатилова в первом тайме, Антонио Рукавина попал в штангу, а в компенсированное время после углового Раде Дугалич ударом головой в падении счет открыл.

С самого старта второй половины атаковали алматинцы, создавали моменты, спасал Дмитро Непогодов, но затем Хосе Канте реализовал свой шанс ударом в упор. Столичный коллектив выглядел пассивно и отыграть даже один гол не смог. 3:0 — сильнее «Кайрат».

Ответная игра пройдет 20 ноября в Алматы.

«Астана» — «Кайрат» 0:3 (0:1)

Голы: Дугалич 45+7 (0:1), Канте 67 (0:2), Шушеначев 72 (0:3).









Фото: www.fckairat.com



