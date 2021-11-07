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«Астана» в полуфинале Кубка Казахстана обыграла «Кайрат»

7 Ноября 2021 21:00
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«Астана» в полуфинале Кубка Казахстана обыграла «Кайрат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче полуфинала Кубка Казахстана «Астана» на своем поле сыграла против алматинского «Кайрата». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Хозяева по разным причинам не смогли рассчитывать на ряд лидеров, в том числе Марина Томасова, Тиграна Барсегяна, Исламбека Куата и многих других. Тем не менее, столичный коллектив создал ряд моментов у ворот Стаса Покатилова в первом тайме, Антонио Рукавина попал в штангу, а в компенсированное время после углового Раде Дугалич ударом головой в падении счет открыл.

С самого старта второй половины атаковали алматинцы, создавали моменты, спасал Дмитро Непогодов, но затем Хосе Канте реализовал свой шанс ударом в упор. Столичный коллектив выглядел пассивно и отыграть даже один гол не смог. 3:0 — сильнее «Кайрат».

Ответная игра пройдет 20 ноября в Алматы.
«Астана» — «Кайрат» 0:3 (0:1)
Голы: Дугалич 45+7 (0:1), Канте 67 (0:2), Шушеначев 72 (0:3).



Фото: www.fckairat.com


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#Нур-Султан   #Алматы   #Спорт   #Футбол  
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