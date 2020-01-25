«Астана» в первом матче года разнесла претендента на выход в АПЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Астана» провела на УТС в Португалии товарищеский матч с английским «Брентфордом» (Д2). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился победой казахстанской команды со счетом 4:2. На 12-й минуте «Астана» вышла вперед благодаря голу Рамазана Каримова, на 28-й англичанам удалось отыграться, однако на 41-й казахстанцы забили еще один мяч — это сделал Дорин Ротариу. На 80-й минуте отличился Алексей Щеткин, а на 85-й забил в Тигран Барсегян, итог подвели соперники.

Состав «Астаны» на первый тайм: Непогодов, Рукавина, Кашкен, Малый, Логвиненко, Бейсебеков, Маевский, Перцух, Томасов, Ротариу, Каримов.

Состав «Астаны» на второй тайм: Павлов, Быстров, Бейсебеков, Постников, Томашевич, Шомко, Эбонг, Сигурьонссон, Барсегян, Жалмукан, Щеткин.

Напомним, «Брентфорд» является претендентом на выход в английскую Премьер-Лигу — на данный момент команда занимает пятое место в Чемпионшипе (Д2). В АПЛ две команды попадают напрямую, еще одна — через плей-офф.