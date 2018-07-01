«Астана» установила рекорд сезона по посещаемости
25 Июля 2018 02:53 200
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Домашний матч «Астаны» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов стал самым посещаемым в нынешнем сезоне, сообщает Sports.kz.
Новости по теме«Астана» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мидтьюлландом» На матч «Астана» - «Мидтьюлланд» уже продано свыше 21 тысячи билетов
Игру с датским «Мидтьюлландом» посетило 23 000 зрителей. До этого рекордным показателем был 22 500 зрителей на товарищеском матче Казахстан - Азербайджан (3:0) в июне.
«Астана» дома обыграла «Мидтьюлланд» со счетом 2:1. На 31-й минуте Ласло Кляйнхайслер вывел столичную команду вперед, на 51-й датчанам усилиями Густава Викхейма удалось отыграться, однако победную точку в этой встрече уже в компенсированное время (94-я минута) поставил все тот же Кляйнхайслер.
Ответный матч в Хернинге (Дания) состоится 1 августа.
Ключевые слова: Спорт,
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