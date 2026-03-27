Астана усилила позиции в рейтинге GFCI и укрепила лидерство в регионе

При этом Международный финансовый центр «Астана» уверенно сохраняет первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, удерживая лидерство в течение трех лет.

Текущая редакция индекса GFCI демонстрирует, что показатели большинства финансовых центров снизились, что отражает более широкие изменения в глобальном восприятии, а не специфические изменения в отдельных юрисдикциях. На этом фоне продвижение Астаны на три позиции вверх — до 65-го места в мире — является значимым результатом, который свидетельствует о растущей узнаваемости и доверии к столице и МФЦА со стороны международного финансового сообщества.

Астана также вошла в топ-5 центров, которые, по мнению респондентов, будут играть всё более значимую роль в ближайшие 2–3 года.

— В основе инвестиционных решений сегодня лежат стабильность, предсказуемость и устойчивость институтов. В этих условиях финансовые центры должны выходить за рамки простого привлечения капитала, а обеспечивать интеграцию рынков, поддержку инноваций и расширение международного сотрудничества, — отметил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров.

Рейтинг GFCI публикуется дважды в год и отражает динамику развития ведущих мировых финансовых центров. Он является одним из ключевых международных ориентиров и выпускается в партнерстве между китайским институтом развития — CDI (Шэньчжэнь) и аналитическим центром Z/Yen Partners (Лондон). Оценка формируется на основе комплексного анализа, включающего бизнес-среду, уровень развития финансового сектора, инфраструктуру, человеческий капитал и репутацию городов.

В рейтинге были проанализированы 137 финансовых центров, из которых 120 вошли в основной индекс. Рейтинг основан на 147 макроэкономических показателях, а также более чем 34 тысячах оценок от 5,2 тысяч участников онлайн-опроса. В числе источников данных — Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития и Организация Объединенных Наций.

Астана впервые вошла в рейтинг GFCI в марте 2018 года, а статус лидера региона был закреплён в марте 2023 года. Значительный вклад в укрепление позиций города вносит Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который формирует благоприятную инвестиционную среду и усиливает доверие к Казахстану как региональному финансовому хабу.

МФЦА предоставляет бизнесу доступ к капиталу и предлагает уникальные условия для работы: регулирование на основе лучших международных практик, развитую финансовую инфраструктуру, независимую судебную систему, а также поддержку инноваций и финансовых технологий. Центр продолжает выступать точкой притяжения для международных и региональных участников рынка, способствуя развитию финансовых услуг и инвестиционной активности.

