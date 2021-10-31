«Астана» упустила победу дома в последнем матче сезона КПЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче 26 тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» на своем поле сыграла против «Турана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Столичному коллективу нужно было побеждать и надеяться на потерю очков костанайским «Тоболом» в Уральске. Хозяева не выпустили ряд лидеров, но и тех, что были, должно было хватить. В первом тайме забил Макс Эбонг, а во втором был удален Валерий Чуперка, следом Танат Нусербаев счет сравнял. 1:1 — ничья.

Таким образом, «Астана» набрала 57 очков и стала второй в турнирной таблице, уступив костанайскому «Тобола», а «Туран» с 25 набранными баллами остался на 12 строчке турнирной таблицы.

«Астана» — «Туран» 1:1 (1:0).

Голы: Эбонг 11 (1:0), Нусербаев 79 (1:1).

Удаление: Чуперка 78.

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