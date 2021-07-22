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«Астана», «Тобол» и «Шахтер» дебютируют в Лиге Конференций УЕФА

22 Июля 2021 06:30
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«Астана», «Тобол» и «Шахтер» дебютируют в Лиге Конференций УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 июля 2021 года сразу три представителя нашей страны - «Астана», «Тобол» и «Шахтер» - дебютируют в новом официальном континентальном футбольном клубном турнире — Лиге Конференций УЕФА, точнее, в его квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

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«Астана» — единственная из наших команд, которая первый свой поединок во втором раунде квалификации нового еврокубка проведет на родном стадионе, но без болельщиков на трибунах. Матч «Астана» — «Арис» пройдет на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане 22 июля, игра начнется в 19:00 по астанинскому времени.

Главный тренер греческого «Ариса» Акис Мантциос рассказал об ожиданиях от матча против «Астаны» в Лиге Конференций.

«Это будет тяжелая игра. «Астана» сейчас находится в лучшем физическом состоянии, а для нас это будет первая официальная игра, но мы будем готовы и также оптимистично настроены на хороший результат. Искусственные покрытие газона — проблема для нас, но я верю, что мы быстро адаптируемся к этому и правильно отреагируем на сложности игры. Я верю в своих игроков», — сказал наставник.

Главный тренер хорватского «Хайдука» Йенс Густафссон прокомментировал предстоящий 22 июля в городе Сплит матч второго отборочного раунда Лиги Конференций против костанайского «Тобола».

— Мы знаем, что «Тобол» силен в перерывах, мы обратили на это внимание. У них есть опыт и большая уверенность в себе, потому что они не проигрывали с апреля. Мы должны быть осторожны, потому что они обладают индивидуальными качествами.

Во втором отборочном раунде Лиги Конференций «Шахтер» сыграет с румынским «Стяуа». Первый матч состоится в ночь с 22 на 23 июля в Бухаресте.




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