Астана-Теплотранзит: реформа должна повысить качество работы КСК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В АО «Астана-Теплотранзит» ожидают, что предстоящая реформа в системе жилищно-коммунального хозяйства повлияет на профессионализм работников КСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная проблема по многоквартирному жилому фонду - это некачественная работа КСК. (...) Зачастую КСК управляют непрофильные специалисты, у них отсутствуют навыки управления, заключения договоров, подписания актов выполненных работ. Надо понять, что это очень серьезная деятельность, которая должна быть профессиональной, не может отставной военный или учительница возглавлять КСК», - такое мнение выразил и.о. председателя правления АО «Астана-Теплотранзит» Сергей Голев на пресс-конференции.



Руководство предприятия ожидает, что предстоящие изменения повысят качество оказываемых услуг КСК.

«Мы надеемся, что изменения в законе повысят профессионализм управленцев по каждому дому, и они смогут собрать вокруг себя соответствующий кадровый состав, а также заключить договора со специализированными организациями, которые выполнят работу по подготовке к отопительному сезону правильно», - отметил он.

И.о. председателя правления АО «Астана-Теплотранзит» считает необходимым наладить работу предприятия и КСК.

«Нужно наладить работу с КСК, не отставать от них, добиваться, чтобы теплопотоки, которые распределяются на внутренних сетях, были правильно построены. Есть такие объекты, где имеются проблемы с ограждающими конструкциями, теплопоток хорошо распределяется, а стена холодная - недостаточно утепления. В этой связи, к нам также поступают жалобы от граждан, которые мы анализируем, передаем в КСК и акимат», - добавил С.Голев.