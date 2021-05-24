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    23:07, 23 Май 2021 | GMT +6

    «Астана» сыграла вничью с «Кайратом» в домашнем матче КПЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче 13-го тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» сыграла дома с алматинским «Кайратом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Гостям была нужна только победа, чтобы оставаться в чемпионской гонке, хозяева же вышли играть от обороны и ловить соперника на контратаках. Алматинцы имели преимущество почти весь поединок, создали большое количество опасных моментов, обстучали штанги и перекладины, но забил Тигран Барсегян, на что ответил Гафуржан Суюмбаев. 1:1 — ничья.


    Теперь у «Астаны» стало 33 очка, и она на 12 опережает «Кайрат», занимая первое место турнирной таблицы.
    «Астана» — «Кайрат» 1:1 (1:0)
    Голы: Барсегян 87 (1:0), Суюмбаев 90+2 (1:1).



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