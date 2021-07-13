«Астана» сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в режиме онлайн состоялся Совет Единой Лиги ВТБ. В нем приняли участие руководство Лиги, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz/

На Совете были утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2021/22.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия).

В предстоящем сезоне не сыграет многолетний участник турнира — подмосковные «Химки» — по причине отсутствия финансирования.