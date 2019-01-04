«Астана» сыграет с титулованными клубами Дании в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На учебно-тренировочном сборе в Дубае футболисты «Астаны» проведут три матча, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Две из трех игр астанчане сыграют против датских клубов. 27 января столичная команда встретится с 12-кратным чемпионом Дании, на данный момент лидирующем в чемпионате «Копенгагеном». Помимо чемпионств на счету львов 3 победы в Суперкубке и 8 в Кубке страны, а также ежегодное участие в еврокубках. Так в сезоне 2018/19 подопечные Сольбакена сыграли в групповой стадии Лиги Европы с «Бордо», «Зенитом» и «Славией». А в прошлом сезоне вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

30 января «Астане» предстоит сразиться с действующим чемпионом Дании «Мидтьюлланном». С волками из Хернинга астанчане уже играли в этом евросезоне, во втором раунде квалификации представители Казахстана прошли датчан по сумме двух встреч. На счету «Мидтьюлланна» два титула чемпионов своей страны, причем на данный момент они пытаются защитить свой титул, отставая от «Копенгагена» на 3 очка после 20 туров. Имя третьего соперника будет известно в ближайшее время.