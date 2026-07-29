Астана становится мировым центром инноваций и фиджитал-спорта — глава Phygital International

— Сегодня мы не просто даем старт международному спортивному турниру. Сегодня мы чествуем человеческие амбиции, инновации и дух сотрудничества. Это возможность объединить страны, сообщества и новаторов со всего мира, которых вдохновляет общая вера в то, что будущее создают те, кто открыт новым идеям и готов воплощать их в жизнь, — сказал Дэниел Меркли.