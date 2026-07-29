Астана становится мировым центром инноваций и фиджитал-спорта — глава Phygital International
Генеральный директор международной организации Phygital International Дэниел Меркли выступил на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сегодня мы не просто даем старт международному спортивному турниру. Сегодня мы чествуем человеческие амбиции, инновации и дух сотрудничества. Это возможность объединить страны, сообщества и новаторов со всего мира, которых вдохновляет общая вера в то, что будущее создают те, кто открыт новым идеям и готов воплощать их в жизнь, — сказал Дэниел Меркли.
Он выразил благодарность принимающей стороне — Президенту Касым-Жомарту Токаеву, Правительству Казахстана, Министерству туризма и спорта, местному организационному комитету, партнерам и всем организациям, благодаря которым проведение турнира стало возможным.
— Астана становится мировым центром инноваций и фиджитал-спорта. Хочу выразить особую благодарность народу Казахстана за ваше партнерство, гостеприимство и веру в эту идею. Эти Игры воплощают ваши амбиции, вашу решимость формировать будущее спорта и стремление объединять людей со всего мира здесь, в Астане, — отметил глава Phygital International.