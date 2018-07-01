Астана стала самым популярным направлением из Омска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты сервиса путешествий Туту.ру выяснили, что с 25 июля 2017 до 25 июля 2018 самым популярным зарубежным направлением из Омска стала Астана. Об этом сообщается на сайте Посольства РК в РФ.

В казахстанскую столицу направлялись 23% вылетающих. Возможно, это объяснилось ценовой политикой - средняя стоимость билета составила 4736 рублей.

Также в топ-10 по популярности вылетов из Омска вошли Алматы (средняя стоимость билета 7145 рублей, 10,99% вылетевших за рубеж), Ташкент (9623 рубля, 10,9% пассажиров), Дюссельдорф (15422 рубля и 6,85% пассажиров), Шымкент (6308 рублей, 4,86% пассажиров), Минск (12313 рублей, 3,78% пассажиров), Баку (12861 рубль, 3,24% пассажиров), Тбилиси (11049 рублей, 2,88% пассажиров), Мюнхен (12408 рубля, 2,52% пассажиров) и Гамбург (16051 рубль, 2,34% пассажиров).