«Астана» стала лучшей командой этапа «Вуэльты Каталонии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовала многодневная велогонка по дорогам Испании — «Вуэльта Каталонии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал датчанин Андреас Крон из команды «Lotto Soudal», испанский гонщик «Астаны» Луис Леон Санчес финишировал вторым, француз Реми Роша из «Cofidis, Solutions Crédits» замкнул тройку лидеров.Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Харольд Техада — 19-м, Стефан Де Бод — 49-м, Мерхави Кудус — 49-м, Мерхави Кудус — 91-м, Вадим Пронский — 148-м, Йонас Грегард. Эти результаты позволили «Астане» одержать победу в командном зачете этапа.1. Андреас Крон (Дания, «Lotto Soudal») — 4:20:152. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)3. Реми Роша (Франция, «Cofidis, Solutions Crédits»)19. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +0:1632. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)49. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана»)91. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +8:30148. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +14:34156. Йонас Грегард (Дания, «Астана»).









