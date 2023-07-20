«Астана» сотворила чудо за две минуты и победила в Лиге чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов ФК «Астана» на выезде сыграл с тбилисским «Динамо» и обыграл его, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.



«Астана» вышла во второй раунд отбора, где сыграет с загребским «Динамо».

Хозяева с первых минут отдали инициативу сопернику, а сами действовали на контратаках, благодаря чему им удалось открыть счет, когда прошел пас между Александром Марочкиным и Абзалом Бейсебековым один на один с Йосипом Чондричем вышел Усман Камара и не оставил вратарю шансов. Обе команды могли изменить цифры на табло еще до перерыва, однако упустили ряд опасных моментов.

На старте второй половины «Астана» едва на пропустила второй, а затем забила два за две минуты, тут постарались Абзал Бейсебеков и Дембо Дарбо. Хозяева бросились вперед и упустили ряд опасных моментов, в том числе и попали в перекладину. Итог — 1:2.





Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Динамо» Тбилиси: Лория, Мали, Маргвелашвили, Табидзе, Каландадзе, Меквабишвили, Осей, Хараишвили, Улад Омар, Камара, Схиртладзе;

«Астана»: Чондрич, Марочкин, Томашевич, Аманович, Вороговский, Бейсебеков, Йованчич, Эбонг, Урега, Томасов, Дарбо.

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Астана» (Астана, Казахстан) 1:2 (1:0)

Голы: Камара 22 (1:0), Бейсебеков 50 (1:1), Дарбо 51 (1:2)