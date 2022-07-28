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«Астана» снова проиграла «Ракуву» в Лиге конференций
28 Июля 2022 22:56

«Астана» снова проиграла «Ракуву» в Лиге конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Астана» дома сыграла с польским «Ракувом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Астана»: Заруцкий, Брайан, Бескоровайный, Кусяпов, Габышев, Поляков, Манзорро, Эбонг, Эуженио, Влут, Аймбетов;
«Ракув»: Ковачевич, Рундич, Арсенич, Сварнас, Кун, Ледерман, Папаниколау, Тудор, Кочергин, Муселик, Вдовяк.

У хозяев стало сюрпризом появление вратаря Александра Заруцкого, в запасе остались Камо Оганесян и Марин Томасов. Гости же не могли рассчитывать на целый ряд игроков, в том числе лидера Иви Лопеса.

Уже к десятой минуте поляки успели дважды сотрясти перекладину ворот соперника после ударов Себастьяна Муселика и Бена Ледермана, а затем Владислав Кочергин своей «пушкой» ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину. «Астана» пыталась выправить положение, но «Ракув» выглядел более собранным и допускал минимум ошибок. В итоге все свелось к минимальной победе гостей — 1:0.

Таким образом, по итогам двух матчей «Астана» проиграла с общим счетом 0:6 и покинула еврокубки.

«Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — «Ракув» (Ченстохова, Польша) 0:1 (0:1)
Гол: Кочергин 16 (0:1)
Первая игра: 0:5


Фото: sports.kz


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