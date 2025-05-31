Астана – Рим: о казахстанской прагматике с итальянским акцентом

Региональный и международный контекст

Официальный визит Джорджи Мелони в Казахстан, ее участие в первом саммите в формате «Центральная Азия + Италия» и Международном форуме Астана стали важной вехой в развитии как двусторонних отношений, так и регионального взаимодействия с ЕС. Это четкий сигнал: Италия намерена играть активную роль в Центральной Азии на фоне глобальной перестройки торгово-экономических связей.

Приветствовали госпожу Мелони в лучших традициях казахского гостеприимства. Касым-Жомарт Токаев встретил ее у трапа самолета с букетом розовых пионов. А еще многим запомнился чапан, который оказался очень к лицу нашей гостье.

Кстати, это уже не первые цветы от нашего Президента. В январе этого года на полях «Недели устойчивого развития Абу-Даби» Глава государства поздравил Джорджу Мелони с днем рождения и вручил ей розы.

Фото: Борт №1

Общий информационный фон, сопровождавший переговоры, был взаимно комплиментарным. Премьер Италии назвала нашего Президента «одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми ей доводилось встречаться».

Прагматики, действительно, было немало. И на диалоговых площадках, и в рамках переговоров звучали конкретные, конструктивные предложения, призванные активизировать взаимодействие и в двустороннем, и в многостороннем форматах.

– Ваш визит – это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве, – отметил Глава государства, принимая Джорджу Мелони в Акорде. – Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества.

Фото: Акорда

Глава итальянского правительства проявила не меньшую заинтересованность в активизации отношений. И на встрече с Президентом, и выступая с трибуны пленарной сессии Международного форума Астана, она говорила об укреплении формирующихся связей, называя Казахстан стратегическим партнером Италии, а регион Центральной Азии - важным перекрестком Евразии.

Состоявшийся диалог приобретает особое значение на фоне геополитического турбулентного контекста: Италия демонстрирует готовность взаимодействовать с Центральной Азией вне зависимости от крупных держав, развивая собственную региональную стратегию. Казахстан в свою очередь продвигает многоформатный подход, выстраивая связи с ЕС, Китаем, Россией, Турцией, странами Персидского залива и другими государствами. В этом контексте Италия выступает как «ворота в Европу», предлагая доступ к ноу-хау, инвестициям и промышленным технологиям.

Экономика, бизнес и инвестиции

На фоне многих других государств, статистика взаимной торговли Казахстана и Италии выглядит выигрышно. Касым-Жомарт Токаев отметил в ходе переговоров, что товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов в прошлом году.

За последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов. Около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra, успешно работают в Казахстане.

В целом, разговор был очень подробным и обстоятельным. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих ключевые направления двусторонней повестки. Джорджа Мелони, говоря о результативности встречи с нашим Президентом, отметила важность общения с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов.

Фото: Акорда

– Это чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых – это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали. Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления – именно в этом и заключается цель данного визита, – подчеркнула Премьер-министр Италии.

По итогам встречи был подписан ряд документов, в числе которых – Совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, Соглашение о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов, а также ряд других.

Один из меморандумов подписан фондом «Самрук-Казына» и итальянским промышленным гигантом Maire Tecnimont. Он касается реализации проектов газоразделительной установки и нефтехимического завода в Атырауской области.

– Мы действительно рады, что в результате этого открытого диалога KMG выбрали нашу группу в качестве партнера для реализации своих стратегически важных проектов. Но мы искренне верим, что сотрудничество не ограничится только этими проектами. Мы видим перспективу наших отношений, выходящих далеко за рамки этих двух проектов, и надеемся, что в ближайшем будущем появятся и другие возможности, – отметил главный исполнительный директор компании Maire Tecnimont Алессандро Бернини.

Фото: Акорда

Поскольку Казахстан только начинает развивать этот сектор, итальянская сторона, как прокомментировал Посол Италии в РК Антонелло Де Риу, демонстрирует интерес к локализации технологий, передаче компетенций и созданию долгосрочных производственных кластеров.

А. Бернини в свою очередь подчеркнул готовность его компании работать с нашей кадровой и производственной базой, адаптировать проекты под стратегию технологического суверенитета Казахстана. Такой подход отвечает приоритету Астаны – переходу от сырьевого экспорта к индустриализации и поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью.

Свой вклад в развитие экономического взаимодействия внес и бизнес-форум «Италия – Казахстан», прошедший накануне визита. По его итогам подписаны контракты на сумму 180 млн евро, охватывающие машиностроение, агропереработку, металлургию, нефтехимию и цифровизацию логистики.

Италия входит в топ-10 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Проекты локализации производства, а также трансфер технологических решений становятся новой нормой в сотрудничестве. Помимо нефтегазового сектора, итальянские компании представлены во многих сферах.

– Сельское хозяйство, нефтехимия, машиностроение, туризм, логистика, редкоземельные металлы — все это может стать столпами нашего сотрудничества. Это секторы, которые затрагивают суть происходящих промышленных преобразований. Италия предлагает ноу-хау, промышленные технологии, инновационные, малые и средние предприятия, уникальную возможность сочетать конкурентоспособность и устойчивость, – отметил вице-министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Валентино Валентини.

В фокусе внимания также оказалась агропромышленная кооперация. Казахстан выразил готовность увеличить экспорт органического зерна, масличных культур и кормов, предложил формировать совместные линии переработки и упаковки сельхозпродукции под единым брендом, ориентированным на международный рынок.

«ЦА + Италия»: окно в региональную интеграцию

Саммит «ЦА + Италия» стал ключевым аккордом визита Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан, подтвердив заинтересованность Рима в устойчивом взаимодействии со всеми странами региона. Первый в истории, он заложил фундамент нового многостороннего взаимодействия, закрепив институциональный формат диалога.

Фото: Акорда

Казахстан, как крупнейшая экономика и логистический хаб Центральной Азии, выступил координатором встречи, предоставив площадку для системных переговоров и подписания ключевых соглашений. Италия же – в роли «моста» между ЕС и Центральной Азией, продвигает устойчивую инфраструктуру, «зеленую» повестку и культурно-гуманитарное сотрудничество, включая образование и туризм.

В условиях глобальной турбулентности такое взаимодействие видится жизненно важным для всех.

– Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления. Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов, – заявил Президент Казахстана.

Серьезный импульс расширению торговли между странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. В частности, предложено открыть Итальянский торговый дом в Алматы. Также прозвучала инициатива о создании Регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлов в Центральной Азии.

В ходе встречи речь зашла и о развитии альтернативной энергетики. Глава государства выразил признательность итальянским партнерам за реализацию совместных проектов в этой сфере. Кстати, весьма примечательно, что Италия активно поддерживает Казахстан в решении экологических проблем региона, в том числе в восстановлении бассейна Аральского моря.

Фото: Акорда

Энергетика — стратегический столп нашего сотрудничества

Традиционно локомотивом сотрудничества является сфера энергетики.

– Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы, – сказал Президент.

Эксперты высоко оценивают роль Италии в глобальных цепочках поставки казахстанских углеводородов на международные рынки.

– Когда мы говорим о нефтяной «дружбе» Казахстана и Италии, мы имеем в виду не просто экспорт нефти — речь идет о многолетнем стратегическом партнерстве. Сегодня Италия — это наш ключевой энергетический союзник в Европе. Через ее порты проходит основная часть казахстанской нефти, идущей по Каспийскому трубопроводу, а затем — танкерами в Средиземное море, — выразил мнение эксперт в нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов.

Фото: Kazinform

Но логистика — лишь часть картины. Итальянская компания Eni — один из ключевых инвесторов нефтегазового месторождения Карачаганак, которое сегодня дает свыше 20 млрд кубометров газа в год и 11 млн тонн газового конденсата. Это особенно важно в условиях глобального перехода к низкоуглеродной энергетике, когда природный газ становится топливом переходного периода.

– В перспективе необходимо вернуться к обсуждению третьей фазы разработки Карачаганакского месторождения. По оценкам 2009-2010 годов, объем инвестиций в этот этап составлял около 25 млрд долларов. Сегодня, с учетом рыночной конъюнктуры и удорожания оборудования, речь может идти уже о 50 млрд долларов инвестиций. Это огромный стимул для экономики страны, – считает эксперт.

Теоретически месторождение при текущих запасах газа способно обеспечить добычу до 100 млрд кубометров ежегодно. Речь может идти о поставках сжиженного газа, а также развитии логистики с использованием экологичного топлива, особенно в европейском направлении.

– С учетом того, что срок действия соглашения о разделе продукции по Карачаганаку истекает в 2037 году, именно сейчас — оптимальное время для начала диалога с инвесторами о продлении соглашения и запуске новой фазы проекта. Кроме того, в рамках дальнейшего расширения нефтегазовых проектов есть серьезный потенциал для привлечения оборудования и технологий от ведущих итальянских производителей. Это касается и компримирования газа, и автоматизации, и проектирования, и экологического контроля, – отмечает А.Исмаилов.

Это сотрудничество, уверен эксперт, может стать не только экономическим, но и технологическим прорывом, так как итальянский бизнес хорошо знает наш рынок, доверяет Казахстану и продолжает быть важным партнером на пути к энергетическому будущему.

Точки притяжения

Другой актуальной задачей Президент назвал укрепление трансконтинентальной связанности. По его мнению, развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, наши страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь.

Фото: Акорда

Это особенно важно на фоне геополитической нестабильности и изменения глобальных цепочек поставок. В этом плане Казахстан видит себя ключевым хабом Евразии — транспортным, производственным и технологическим.

Средний коридор как устойчивая и конкурентоспособная альтернатива традиционным маршрутам вызывает повышенный интерес. Цифры говорят сами за себя.

— В прошлом году объем контейнерных перевозок на казахстанском участке этого коридора увеличился на 62%, составив 4,5 млн тонн. В течение трех лет мы нацелены на удвоение данного показателя, — отметил Глава государства.

Джорджа Мелони считает Средний коридор одним из самых перспективных и привлекательных направлений в контексте взаимодействия ЦА и Италии по развитию цифровой и физической инфраструктуры. По ее мнению, инициатива по реализации этого проекта станет важным элементом стратегического сотрудничества и внесет значительный вклад в развитие цепочек поставок и устойчивости.

Фото: Акорда

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в комментарии агентству Kazinform отметил: то, что Казахстан сегодня развивает новые маршруты, ищет новые форматы, с одной стороны – закономерно, с другой – очень перспективно.

– Так как корабли обходят африканский континент, морской маршрут сегодня значительно удлинился, – сказал депутат, подчеркнув, что наш внутриконтинентальный Срединный коридор выигрывает по скорости, доставка товаров занимает 15-18 дней. – Мажилис за это время ратифицировал около 5-6 больших документов, которые облегчают этот маршрут. Благодаря ТМТМ у нас укрепилось и расширилось сотрудничество минимум с 40 странами.

Еще одной точкой притяжения становится сотрудничество в сферах образования и культуры. В настоящее время около четырех тысяч казахстанских студентов обучаются в Италии.

– Пользуясь возможностью, хочу пригласить итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане. Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

В этом контексте Италия предлагает технологические решения и компетенции в энергетике, химии, водных ресурсах, финтехе и управлении производственными цепочками. Важно задействовать в этой работе потенциал малых и средних предприятий. Это не просто обмен товарами, а взаимное обогащение бизнес-культур, включение местных университетов и молодежи в трансфер технологий. Такие гиганты как Maire Tecnimont и другие итальянские компании уже начали сотрудничество с казахстанскими вузами, что открывает возможности для кадрового роста и технологической самодостаточности.

– Мы рассматриваем Казахстан не просто как рынок для оказания услуг, а как партнера, с которым нужно интегрироваться в местную экономику и, в частности, в местное профессиональное сообщество. Мы уже заключили соглашения с местными университетами, чтобы нанимать выпускников, работать с ними, передавать им наши знания и активно вовлекать их в развитие нашей компании в Казахстане, – подчеркнул главный исполнительный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини.

Итоги визита

Визит Джорджи Мелони в Казахстан стал не просто дипломатическим событием, а началом новой фазы стратегического взаимодействия между нашими странами и регионом Центральной Азии в целом. Ключевые задачи этого партнерства отражены в Совместной декларации, принятой по итогам саммита «Центральная Азия + Италия».

Астана и Рим имеют мощную базу для расширения сотрудничества в энергетике, промышленности, логистике и устойчивом развитии. Большие перспективы открываются в области инноваций, технологического обмена и новых форм взаимодействия в условиях быстро меняющегося мира. Подписанные соглашения, готовность к совместной технологической трансформации, фокус на логистике, ESG, агроиндустрии и образовании подтверждают взаимный интерес и долгосрочные намерения.

Для Казахстана это возможность ускорить индустриализацию, усилить интеграцию в глобальные цепочки, повысить инвестиционную привлекательность. Для Италии – шанс укрепить позиции в Центральной Азии, получить доступ к ресурсам и рынкам, а также продемонстрировать ЕС эффективность собственной внешнеэкономической стратегии. Первый саммит «ЦА + Италия» получил содержательное наполнение, и теперь перед сторонами стоит задача превратить политическую волю в конкретные проекты, трансформирующие наше партнерство в новую историю успеха.