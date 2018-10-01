«Астана» - «Ренн»: где смотреть матч Лиги Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в матче группового этапа Лиги Европы «Астана» примет французский «Ренн», передает МИА «Казинформ».

Это противостояние пройдет сегодня в 20.50 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport», пишет Sports.kz

Встреча состоится на стадионе «Астана Арена», вмещающем 30 000 зрителей. Обслуживать будет судейская бригада из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом, ассистировать ему назначены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре, четвертый рефери - Юкка Хонканен.

Напомним, что после первого тура в квартете К лидирует «Ренн» с тремя очками, по одному у «Астаны» и киевского «Динамо», ноль в активе чешского «Яблонца».

Перед матчем против «Ренна» прошла пресс-конференция врио главного тренера «Астаны» Григория Бабаяна, сообщает СИА «SPORTINFORM».



«Мы играем против очень сильного соперника, представителя чемпионата Франции. Считаю, что они не только фаворит нашей завтрашней встречи, но и всей группы. Тем важнее нам сыграть очень организовано и дисциплинировано с первой до последней минуты, оптимально разделить баланс между атакой и обороной. У соперника есть очень быстрые футболисты, поэтому для нас важно не увлекаться атакой. В тоже время, если мы будем думать только об обороне, будет очень тяжело. Надеемся на поддержку наших болельщиков, верим, что на матч придет полный стадион и они станут по настоящему нашим 12 игроком.

Для любителей футбола Astana LRT организовала подачу специальных автобусов.

4 октября 2018 года будет организована подача «Shuttle-Bus» (с обратным вывозом).

Время отправления автобусов - 19:00 - 19:50;

Место доставки - стадион «Астана-Арена».

Точки сбора людей:

парковка «СК «Казахстан»;

парковка «Мечеть «Нұр Астана»;

парковка «Столичный цирк».

Стоимость проезда на специальных «Shuttle-Bus» такая же, как и на городском общественном транспорте.

Фото: fcastana.kz