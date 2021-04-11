«Астана» разнесла «Атырау» в матче казахстанской премьер-лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего тура казахстанской премьер-лиги «Астана» на своем поле сыграла с «Атырау». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Гости с первых минут пошли вперед и забили усилиями Алекса Джуниора, однако затем быстро получили три гола от Абата Аймбетова и дважды Абзала Бейсебекова, ассистировал все время Марин Томасов.

«Нефтяники» могли сократить разрыв, однако Джуниор не забил пенальти, его взял Дмитро Непогодов, который после перерыва совершил ряд спасений, а свой шанс в нападении снова использовал Аймбетов, итог подвели Брайан и оформивший дубль Роман Муртазаев. 6:2 — сильнее столичные игроки.



«Астана» — «Атырау» 6:2 (3:1)

Голы: Джуниор 11 (0:1), Аймбетов 23 (1:1), Бейсебеков 31 (2:1), Бейсебеков 33 (3:1). Аймбетов 64 (4:1), Брайан 79 (4:2), Муртазаев 90 (5:2), Муртазаев 90+3 (6:2)

Нереализованный пенальти: Джуниор 35 (вратарь). Голы: Джуниор 11 (0:1), Аймбетов 23 (1:1), Бейсебеков 31 (2:1), Бейсебеков 33 (3:1). Аймбетов 64 (4:1), Брайан 79 (4:2), Муртазаев 90 (5:2), Муртазаев 90+3 (6:2)Нереализованный пенальти: Джуниор 35 (вратарь).





Таким образом, «Астана» набрала восемь очков и идет в группе преследователей «Кайрата», у которого уже десять, а «Атырау» с нулем баллов в числе аутсайдеров.