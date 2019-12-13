«Астана» разгромно проиграла «Партизану» последний матч Лиги Европы

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - «Астана» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы в Белграде сыграла с сербским «Партизаном». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовый состав «Астаны»: Эрич, Рукавина, Ротариу, Сигурьонссон, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Постников, Муртазаев, Шомко, Хижниченко.

Команда Романа Григорчука вышла на поле без ряда лидеров, в том числе Марина Томасова, однако все ждали от нее положительного исхода, игра была последней в сезоне. С первых минут хозяева захватили инициативу и уже на четвертой минуте Сейдуба Сума прошел всю оборону гостей и со второй попытки пробил Ненада Эрича.

Игра проходила без шансов для гостей. Умар Садик реализовал выход один на один с вратарем, удвоив преимущество сербов, а затем Такума Асано поразил ближний угол ворот Эрича, счет стал неприличным. Астанчане проснулись, неплохие моменты были у Дорина Ротариу и Романа Муртазаева.

После перерыва на поле вышел Юрий Перцух вместо Муртазаева, казахстанцы имели еще несколько моментов сократить разрыв, однако с реализацией были проблемы, особо в этом преуспели Ротариу и Сергей Хижниченко, в свою очередь свой уровень снова показал Садик, сумевший на ходу пройти и оборону и Эрича, только после этого реализовал своей момент румын из «Астаны». 4:1 — победа хозяев поля. Таким образом, «Астана» благодаря домашней победе над английским «Манчестер Юнайтед» набрала три очка на групповом этапе и заняла последнее место. «Партизан» (Белград, Сербия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) 4:1 (3:0) Голы: Сума 4 (1:0), Садик 22 (2:0), Асано 26 (3:0), Садик 76 (4:0), Ротариу 79 (4:1).