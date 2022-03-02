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Astana Qazaqstan Team выступит в однодневной гонке «Трофео Лайгуэлья»
2 Марта 2022 16:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в итальянской однодневной гонке «Трофео Лайгуэлья». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.
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Она состоится сегодня, 2 марта.
Состав команды: Джанни Москон (Италия), Фабио Феллине (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Александр Рябушенко (Беларусь), Симоне Веласко (Италия).
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