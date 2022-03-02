Astana Qazaqstan Team выступит в однодневной гонке «Трофео Лайгуэлья»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в итальянской однодневной гонке «Трофео Лайгуэлья». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Она состоится сегодня, 2 марта.

Состав команды: Джанни Москон (Италия), Фабио Феллине (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Александр Рябушенко (Беларусь), Симоне Веласко (Италия).