Astana Qazaqstan Team примет участие в многодневке «Тур Прованса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в многодневной гонке «Тур Прованса» (категория 2.Pro), которая пройдет во Франции в период с 10 по 13 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

Состав: Самуэле Баттистелла (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Симоне Веласко (Италия), Леонардо Бассо (Италия), Артем Захаров (Казахстан), Глеб Брусенский (Казахстан).