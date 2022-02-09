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Astana Qazaqstan Team примет участие в многодневке «Тур Прованса»
9 Февраля 2022 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team примет участие в многодневной гонке «Тур Прованса» (категория 2.Pro), которая пройдет во Франции в период с 10 по 13 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.
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Состав: Самуэле Баттистелла (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Симоне Веласко (Италия), Леонардо Бассо (Италия), Артем Захаров (Казахстан), Глеб Брусенский (Казахстан).
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