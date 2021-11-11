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Astana Qazaqstan Team объявила о создании молодежной команды

11 Ноября 2021 23:23
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Astana Qazaqstan Team объявила о создании молодежной команды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Astana Qazaqstan Team сообщила о создании новой континентальной команды UCI для гонщиков до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Новый проект получит название Astana Qazaqstan Development Team и будет нацелен на взращивание молодых талантливых гонщиков, которые в будущем будут иметь шанс перейти в Мировой тур.

Команда будет создана внутри той же юридической структуры, что и главная команда Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Среди главных целей команды в новом сезоне 2022 года будет выступление на наиболее престижных молодежных гонках в Европе, а также, на ряде гонок профессионального уровня.

«Велоспорт становится моложе и требует лучшей и более глубокой работы с молодыми талантливыми гонщиками. По этой причине многие команды уже обзавелись своими молодежными проектами. Я уже давно вынашивал планы о молодежной команде «Астана», и теперь у нас появилась возможность создать команду для гонщиков до 23 лет внутри нашей структуры. Думаю, что это большой и важный шаг вперед в плане глобального развития как национального велосипедного проекта, и я надеюсь, что у нас все получится. Мы работаем над получением лицензии UCI для континентальный команды для того, чтобы построить хороший календарь для гонщиков, который включил бы в себя большинство важных молодежных гонок в Европе. На данный момент мы рассматриваем состав из десяти человек, приоритет будет отдан казахстанским ребятам, но мы планируем пригласить и несколько талантливых гонщиков из других стран. Таким образом, мы получим шанс создать сильную команду, где у гонщиков будет возможность набираться опыта и учиться друг у друга с тем, чтобы постепенно выйти на уровень нашей главной команды», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

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