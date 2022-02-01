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Astana Qazaqstan Team назвала состав на гонку «Вуэльта Валенсии»

1 Февраля 2022 05:34
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Astana Qazaqstan Team назвала состав на гонку «Вуэльта Валенсии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team обнародовала состав на участие в многодневке «Вуэльта Валенсии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В предстоящем старте выступят Андрей Зейц, Антонио Нибали, Давид Де Ла Круз, Винченцо Нибали, Фабио Феллине, Александр Рябушенко, Мануэле Боаро.

Сама гонка намечена на период со 2 по 6 февраля.


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