Astana Qazaqstan Team назвала состав на гонку «Вуэльта Валенсии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team обнародовала состав на участие в многодневке «Вуэльта Валенсии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В предстоящем старте выступят Андрей Зейц, Антонио Нибали, Давид Де Ла Круз, Винченцо Нибали, Фабио Феллине, Александр Рябушенко, Мануэле Боаро.

Сама гонка намечена на период со 2 по 6 февраля.