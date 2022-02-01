«Астана» проиграла «Зелена Гуре» в матче Единой лиги ВТБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Единой лиги ВТБ «Астана» на выезде сыграла с польской «Зелена Гурой». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В первой половине игры хозяева паркета были сильнее гостей. В третьем периоде «Астана» и «Зелена Гура» заработали одинаковое количество очков. И лишь в последнем отрезке игры казахстанцы были сильнее, но это не принесло им победы.
Самым результативным в составе «Астаны» стал Энтони Хики, записавший в свой актив 33 очка, Скайлар Спенсер — 12, Антонио Кэмпбелл — 11, Олег Балашов — 10, Марк Тихоненко — 6, Николай Бажин, Роберт Пан и Дмитрий Гаврилов — по 3, Максим Марчук — 2.
13 февраля «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 9-й тур
«Зелена Гура» — «Астана» 91:83 (26:18, 22:20, 23:23, 20:22).
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