+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Астана» проиграла «Зелена Гуре» в матче Единой лиги ВТБ

1 Февраля 2022 04:40
Поделиться:
«Астана» проиграла «Зелена Гуре» в матче Единой лиги ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Единой лиги ВТБ «Астана» на выезде сыграла с польской «Зелена Гурой». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстан проиграл Украине в четвертьфинале Евро-2022
Сборная Казахстана назвала состав на матч с Украиной в1/4 Евро-2022 по футзалу Новые спортивные объекты открывают в Кордайском районе Жамбылской области Карагандинцы флешмобом поддержали олимпийцев

В первой половине игры хозяева паркета были сильнее гостей. В третьем периоде «Астана» и «Зелена Гура» заработали одинаковое количество очков. И лишь в последнем отрезке игры казахстанцы были сильнее, но это не принесло им победы.

Самым результативным в составе «Астаны» стал Энтони Хики, записавший в свой актив 33 очка, Скайлар Спенсер — 12, Антонио Кэмпбелл — 11, Олег Балашов — 10, Марк Тихоненко — 6, Николай Бажин, Роберт Пан и Дмитрий Гаврилов — по 3, Максим Марчук — 2.

13 февраля «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ. 9-й тур

«Зелена Гура» — «Астана» 91:83 (26:18, 22:20, 23:23, 20:22).



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстан проиграл Украине в четвертьфинале Евро-2022
Сборная Казахстана назвала состав на матч с Украиной в1/4 Евро-2022 по футзалу
Новые спортивные объекты открывают в Кордайском районе Жамбылской области
Карагандинцы флешмобом поддержали олимпийцев
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
3 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
4 Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
5 Экскурсия по Акорде вместе с Президентом
6 Глава полиции Алматинской области открыл страницу в соцсетях
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
Казахстанский теннисист совершил рывок в мировом рейтинге после Australian Open
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
Экскурсия по Акорде вместе с Президентом
Глава полиции Алматинской области открыл страницу в соцсетях
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив