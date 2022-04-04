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    01:21, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    «Астана» проиграла в седьмой раз подряд в Единой лиге ВТБ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Единой лиги ВТБ «Астана» на домашнем паркете принимала «Нижний Новгород», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Только в первом периоде силы команд были равны, а во всех остальных отрезках матча «Астана» уступала гостям и, в итоге, проиграла седьмую игру подряд.

    Самым результативным в составе «Астаны» стал Максим Марчук, записавший в свой актив 14 очков, Рустам Мурзагалиев — 9, Марк Тихоненко — 8, Скайлар Спенсер — 6, Роберт Пан — 5, Вадим Щербак, Руслан Айткали и Антонио Кэмпбелл — по 2, Николай Бажин — 1.

    10 апреля казахстанцы сыграют дома с московским ЦСКА.

    Единая лига ВТБ. 18-й тур
    «Астана» — «Нижний Новгород» 49:69 (9:9, 11:18, 18:25, 11:17)


    Фото: sports.kz



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