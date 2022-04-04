«Астана» проиграла в седьмой раз подряд в Единой лиге ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Единой лиги ВТБ «Астана» на домашнем паркете принимала «Нижний Новгород», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Только в первом периоде силы команд были равны, а во всех остальных отрезках матча «Астана» уступала гостям и, в итоге, проиграла седьмую игру подряд.

Самым результативным в составе «Астаны» стал Максим Марчук, записавший в свой актив 14 очков, Рустам Мурзагалиев — 9, Марк Тихоненко — 8, Скайлар Спенсер — 6, Роберт Пан — 5, Вадим Щербак, Руслан Айткали и Антонио Кэмпбелл — по 2, Николай Бажин — 1.

10 апреля казахстанцы сыграют дома с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ. 18-й тур

«Астана» — «Нижний Новгород» 49:69 (9:9, 11:18, 18:25, 11:17)

Фото: sports.kz







