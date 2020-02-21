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«Астана» проиграла последней команде РПЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции «Астана» сыграла с российским клубом «Сочи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Стартовый состав чемпиона Казахстана выглядел следующим образом: Непогодов, Шомко, Логвиненко, Постников, Рукавина, Перцух, Сигурьонссон, Эбонг, Ротариу, Жалмукан, Щеткин.
Первый тайм практически полностью остался за россиянами, в воротах Дмитро Непогодова оказалось два безответных гола, которые провели Андрей Мостовой и Никита Бурмистров. После перерыва на поле Михал Билек выпустил Тиграна Барсегяна, Марина Томасова и Пиероса Сотириу, команда прибавила и заработала пенальти, его точно реализовал Рунар Сигурьонссон, а на большее астанчан не хватило, итог подвел Мостовой. 3:1 — победа «Сочи».
Отметим, что «Сочи» 18 матчей в РПЛ «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице с 15 очками в активе.
Второй свой поединок на УТС «Астана» проведет 23 февраля против тульского «Арсенала».
Фото: www.fca.kz
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