«Астана» проиграла «Автодору» в домашнем матче ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Единой лиги ВТБ столичная «Астана» принимала на своей площадке саратовский «Автодор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Эмиля Райковича сумели выиграть только первую четверть игры, серьезно уступив во всех остальных отрезках встречи.

Самым результативным в составе «Астаны» стал Майкл Томпсон, записавший в свой актив 20 очков, Девин Марбл набрал 19 баллов, Адонис Томас — 15, Мартиньш Мейерс — 10, Николай Бажин — 6, Дмитрий Гаврилов — 5, Рустам Мурзагалиев и Роберт Пан — по 3, Джеремайя Хилл — 2.

4 февраля «Астана» проведет домашний матч против красноярского «Енисея».





Единая лига ВТБ. 13-й тур

«Астана» — «Автодор» 83:92 (29:19, 19:22, 11:25, 24:26).