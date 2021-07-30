«Астана» проиграла «Арису», но вышла в третий раунд отбора Лиги Конференций

САЛОНИКИ. КАЗИНФОРМ - Столичная «Астана» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций уступила греческому «Арису» со счетом – 1:2, но вышла в следующий раунд (общий счет – 3:2).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Арис»: Денис, Сундгрен, Лейсманн, Беналуан, Шакич, Лукас Саша, Матилья, Манчини, Бертольо, Бруну Гама, Манос;

«Астана»: Непогодов, Бейсебеков, Томашевич, Битри, Рукавина, Чуперка, Куат, Эбонг, Педро Эуженио, Бечирай, Барсегян.

В составе «Астаны» за несколько минут до старта произошло важное изменение, из-за мышечной травмы вместо Марина Томасова занял Фатос Бечирай. Греки с первых минут владели подавляющим преимуществом на поле, но моменты опасные создавали с трудом, а их соперники это и вовсе не делали. До перерыва был забит один гол, и он оказался в воротах Дмитро Непогодова, когда защитники столичного коллектива дали Димитрису Маносу расстрелять его в упор.

Второй тайм ничего не изменил, Непогодов раз за разом спасал свою команду и оставлял ее в игре, пока после углового ударом головой Лукас Саша не удвоил преимущество хозяев поля. В концовке основного времени судья оставил «Арис» в меньшинстве и этот момент дал надежду казахстанскому клубу, но свое преимущество он не спешил реализовывать, игра перешла в дополнительное время, куда вместо Непогодова Андрей Тихонов выпустил Александра Заруцкого, который выручал, как и его коллега Денис Матос. «Арис» был в меньшинстве, однако ничуть не уступал «Астане», но в итоге на 121-й минуте Энео Битри ударом головой вывел свой клуб в следующий раунд турнира.

Таким образом, «Астана» сыграет в третьем раунде отбора Лиги Конференций.

«Арис» (Салоники, Греция) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) 2:0 (1:0), доп. вр 2:1

Голы: Манос 36 (1:0), Лукас Саша 78 (2:0), Битри 121 (2:1)

Удаление: Гарсия 86

Первая игра: 0:2.

Две другие казахстанские команды выиграли в матчах отбора Лиги Конференций. Карагандинский «Шахтер» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА одержал победу над румынским ФКСБ, и этот результат стал историческим для казахстанских клубов. Костанайский «Тобол» дома обыграл «Хайдук».







