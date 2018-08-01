«Астана» продлила беспроигрышную серию в Лиге Чемпионов
2 Августа 2018 03:00 139
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» сыграла вничью с датским «Мидтьюлландом» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
Игра завершилась со счетом 0:0, что позволило казахстанскому клубу выйти в третий отборочный раунд - там его соперником будет хорватское «Динамо» (Загреб). Сыграв вничью с «Мидтьюлландом» в гостях, «Астана» продлила серию без поражений в Лиге Чемпионов до пяти матчей - ранее были добыты четыре победы («Селтик» (в прошлом сезоне) - 4:3, «Сутьеска» - 1:0 и 2:0, «Мидтьюлланд» - 2:1).
Напомним, также «Астана» имеет впечатляющую домашнюю серию в Лиге Чемпионов - 13 матчей. Столичная команда ни разу не проигрывала при своих болельщиках: восемь побед и пять ничьих.
Ключевые слова: Спорт,
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