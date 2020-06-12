Astana Pro Team готовится возобновить велосезон 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда мирового тура «Astana Pro Team» готовится выйти из изоляции и возобновить велосипедный сезон 2020 года в соответствии с пересмотренным календарем UCI, который был вынужденно приостановлен в марте из-за пандемии вируса COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Продолжая внимательно следить за развитием ситуации в странах Европы и мира, менеджмент Astana Pro Team решил разработать первые планы по возобновлению сезона. Если текущая ситуация продолжит улучшаться, казахстанская команда проведет два тренировочных сбора в середине июля, разделив гонщиков на две группы.

«К счастью, постепенно все приходит в норму, и жизнь возвращается в прежнее русло. Мы понимаем, что еще какое-то время нам всем придется жить с определенными ограничениями, но если тенденция сохранится, то уверен, что тот календарь, который был запланирован UCI, удастся реализовать. Все наши гонщики уже тренируются в полном объеме на шоссе, ребята готовятся к открытию сезона. Если все будет хорошо, то в июле мы проведем два сбора, один в Испании, а другой в Италии. Надеемся ударно провести середину и вторую часть июля, чтобы как можно лучше стартовать на первых гонках», - рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Все гонщики, проживающие в Испании, а также, все колумбийцы, которые планируют вернуться в Европу в июле, соберутся на тренировочный сбор в Сьерра-Невада, Испания. Все остальные гонщики команды встретятся на сборе в итальянских Доломитах.

«В июле мы запланировали два сбора, которые пройдут одновременно в Сьерра-Неваде и Ливиньо. Мы разделили команду на две группы исходя из планов подготовки спортсменов и логистики для того, чтобы минимизировать перемещения. Так что, мы планомерно готовимся к выходу из этой ситуации и первым гонкам этой новой части сезона. Astana Pro Team планирует начать вторую часть сезона 2020 года с испанской многодневки «Вуэльта Бургоса», которая запланирована в период с 28 июля по 1 августа. После этого, казахстанская команда примет участие в итальянских классиках (Страде Бьянке, Милан-Турин и Милан – Сан Ремо) и «Туре Польши», - сообщил спортивный менеджер Дмитрий Фофонов.

По его словам, на данный момент есть общий календарь, который выглядит очень неплохо.

«Мы вплотную работаем с организаторами гонок, уже подтвердили участие в большинстве гонок, так что мы с оптимизмом смотрим вперед, - сказал он. - Большая часть гонщиков уже находится в Европе, включая почти всех казахстанцев: Артем Захаров и Дмитрий Груздев пока активно тренируются в Казахстане, но при первой же возможности они прилетят в Европу. Что касается наших колумбийских ребят, то у нас есть подтверждение, что в июле для них будет организован чартерный рейс. Сейчас все ребята чувствуют себя хорошо, все настроены и с нетерпением ждут начала соревнований».

Руководство Astana Pro Team решило выстроить команду вокруг колумбийского лидера Мигеля Анхеля Лопеса на первом Гранд-туре сезона «Тур де Франс» (29 августа – 20 сентября). Вместе с Лопесом на «Тур де Франс» выступит и чемпион Казахстана Алексей Луценко. Датский гонщик Якоб Фульсанг станет лидером команды на «Джиро д’Италия» (3 – 25 октября).

«Конечно, наши главные цели в этом урезанном сезоне – это Гранд-туры, - сказал Александр Винокуров. - Все команды будут стремиться проявить себя и на «Тур де Франс», и на «Джиро д’Италия», и на «Вуэльте Испании», и мы не исключение. Мы не стали менять наши планы, поэтому Мигель Анхель Лопес поедет лидером на «Тур», а Якоб Фульсанг поведет команду на «Джиро». Также, чемпион Казахстана Алексей Луценко, стремительно прогрессирующий в последние годы, планирует выступить на «Тур де Франс».

Лидеры команды Astana Pro Team также выразили свое мнение о возобновлении сезона.

Мигель Анхель Лопес: «После долгих месяцев дома, после всех этих тренировок на велостанке, наконец-то, у нас появилась возможность нормально тренироваться на шоссе, выполняя свою работу на 100%. У нас есть надежда и огромное желание, чтобы гонки стартовали, как и было запланировано. Это будет важно и для нас, и для нашей команды, и для наших спонсоров. На данный момент я очень много тренируюсь, стараюсь вернуть хорошую форму, и я с нетерпением жду возвращения в Европу, чтобы вновь увидеть товарищей по команде на тренировочном сборе перед стартом сезона. Я серьезно настроен и воодушевлен своим будущим дебютом на «Тур де Франс», и я постараюсь подготовиться к этой гонке как можно лучше. Это будет большой шаг в моей карьере».

«Я с нетерпением жду возобновления сезона и сейчас много работаю на тренировках, чтобы подойти в хорошей форме к своим первым гонкам, - сказал Алексей Луценко. - Нас ждет необычный сезон, с августа по ноябрь будет очень много гонок, после большого перерыва каждый будет стремиться проявить себя. Проходных гонок не будет совсем – думаю, что на каждой гонке нас будет ждать бескомпромиссная борьба, так что мы все должны быть готовы. Я начинаю сезон со «Страде Бьянке», и мне хотелось бы подойти к этой гонке на 100%. Очень здорово, что команда планирует провести тренировочный сбор перед этим – это поможет нам выйти на хороший уровень формы. В этом году я планирую выступить на «Тур де Франс», это будет очень сложная и горная гонка, горы будут практически с первых же этапов, так что нас будет ждать интересная борьба. Мне хотелось бы проявить себя на этой великой гонке.

Якоб Фульсанг: « С надеждой жду возвращения к гонкам, и я надеюсь, что гоночный календарь, который существует на данный момент будет реализован. Я буду рад возобновить сезон с классики «Страде Бьянке». Также, я с нетерпением жду тренировочный сбор в июле, будет здорово вновь собраться вместе на высокогорном сборе. Это сильно поможет нам удачно начать сезон. Конечно, старт сезона будет очень быстрым и сумасшедшим после стольких месяцев, проведенных дома. Мы должны быть готовы стартовать с места в карьер на первых же гонках. Я очень рад своей лидерской роли на «Джиро д’Италия», это серьезная возможность для меня. Это была моя главная цель, так скажем, в моей изначальной программе, и я рад, что все так и осталось. Я действительно рад тому, что буду лидером команды на «Джиро».