Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Астана примет юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

23 Ноября 2022, 21:42
Астана примет юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 24 ноября, в Астане стартует юношеский лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По предварительной заявке в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов из 19 областей и городов нашей республики.

По итогам состязаний будут разыграны комплекты медалей и дипломов в каждой весовой категории, а также названы победители и призеры в общекомандном зачете.

Церемония открытия чемпионата состоится 24 ноября, соревнования продлятся до 29 ноября.


Фото: olympic.kz


Теги:
Новости по теме
Лучшими стали карагандинцы на чемпионате мира по спортивным танцам
Сенсационную победу над Германией одержали японцы на ЧМ-2022
«Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
Читайте также
Сенсационную победу над Германией одержали японцы на ЧМ-2022
«Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
Уникальным достижением отметился игрок сборной Хорватии на ЧМ-2022
Период прохождения молодежной практики продлили до года
ЧМ-2022: Хорватия и Марокко голов не забили
Установлена причина пожара в квартире жилого дома «Кахарман»
Костанайцы могут бесплатно заниматься спортом в ФСО «Динамо»
Лучшими стали карагандинцы на чемпионате мира по спортивным танцам
Новости партнеров
Популярное
1 Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
2 Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
3 Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане
4 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
5 Китай готов продвигать китайско-казахстанские отношения на новый уровень

Лента новостей