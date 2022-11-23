Астана примет юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

23 Ноября 2022, 21:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 24 ноября, в Астане стартует юношеский лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По предварительной заявке в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов из 19 областей и городов нашей республики.

По итогам состязаний будут разыграны комплекты медалей и дипломов в каждой весовой категории, а также названы победители и призеры в общекомандном зачете.

Церемония открытия чемпионата состоится 24 ноября, соревнования продлятся до 29 ноября.

Фото: olympic.kz